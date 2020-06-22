Россиянки стали чаще рожать после 50 лет

22.06.2020 | 14:19

Россиянки стали чаще заводить детей после 50 лет, в 2019 году пять женщин старше 60-ти родили первенцев. Об этом заявила заведующая лабораторией РЭУ имени Плеханова Елена Егорова со ссылкой на данные Росстата, передает РИА Новости.

Чему самоизоляция научит россиян и какой будет страна после коронавируса. Объясняет психолог

«В последние годы растет рождаемость среди женщин старших возрастов и даже позднее традиционно принятого возраста, что говорит о развитии медицины в общем и о репродуктивных технологиях», — объяснила она. Так, в 2019 году россиянки в возрасте 50-60 лет родили 296 детей, в 2019 — 258. Кроме того, 19 детей появились у женщин старше 60-ти в 2019 году и четыре ребенка — в 2018-м.

Егорова отметила, что по большей части у женщин после 50-ти при использовании таких методов, как ЭКО [экстракорпоральное оплодотворение] и суррогатное материнство, появляются уже вторые и последующие дети. «Можно долго спорить, насколько это морально, этично, но рост численности "мам в возрасте" наблюдается год от года», — заключила она.

Ранее руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев заявил, что длительное пребывание семей на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции должно пойти на пользу демографической ситуации в стране. По его словам, в России не ожидается сокращение рождаемости. Напротив, в последние месяцы наблюдался «тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности».