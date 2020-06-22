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В стране и мире

Российский экс-депутат расстрелял плывущую на лодке мимо его дома семью

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В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области бывший муниципальный депутат расстрелял семью, проплывающую на лодке мимо его дачного участка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Ленинградской области Мария Добрынина.

Дачный участок 35-летнего экс-депутата расположен на берегу озера Любимовское. По версии следствия, 20 июня 2020 года подозреваемый увидел, что мимо его дома проплывает лодка, и открыл огонь из гладкоствольного карабина. В лодке, как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, было три человека: супруги и их 14-летняя дочь. От прицельного выстрела пострадала женщина. Получив множественные ранения, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчину задержали и допросили, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По словам источника «Ленты.ру», речь идет о бывшем депутате Илье Русинове.

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Источник — lenta.ru
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