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В стране и мире

Принтер обвинили в выдаче российским школьникам аттестатов с ошибками

Печать

В Тольятти Самарской области ученикам школы №2 выдали аттестаты с ошибками и обвинили в этом принтер. Якобы именно из-за него произошла техническая ошибка, сообщила изданию «Подъем» директор школы.

Судя по опубликованным в Telegram-канале издания снимкам, в аттестатах допустили ошибку в названии образовательного учреждения («социлистического» вместо «социалистического»), не указали город, а также пропустили букву при написании одной из дисциплин в перечне предметов («иностранны» вместо «иностранный [язык]»). Родители выпускников рассказали изданию, что аттестаты с ошибками считаются недействительными, в связи с чем их дети не смогут подать документы в вузы.

«Сегодня начну выдавать новые аттестаты детям. Техническая ошибка была допущена, сбой компьютера произошел в соединении с принтером», — заявила директор школы №2. Она добавила, что ответственность за произошедшее понесут лично она и заместитель директора школы, который занимался аттестатами.

Ранее в июне стало известно, что в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получить документ о среднем образовании в особом порядке смогут выпускники девятых и одиннадцатых классов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Неграмотные учителя?

Гость||

Типичная человеческая ошибка.Такие в этой школе уверенные пользователи ПК. Принтер - отговорка для тех, кто мало понимает в компьютерах. Всё принтер пропечатал, а букву "а" в середине слова забыл, ага. Задание на печать загружается разом. Печатается или вся страница или ничего.

Имя: Гость
Комментарий:

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