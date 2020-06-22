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В стране и мире

Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом

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Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета Коммуникационного центра правительства России.

По состоянию на 22 июня больше всего зараженных коронавирусом умерли в Санкт-Петербурге (29). В Москве за сутки скончались 20 пациентов. Еще 33 человека умерли в других регионах России за последние сутки, всего скончались 95 человек.

Аналогичная ситуация по смертности сложилась 16 июня. В тот день в Москве за сутки умерли 52 человека, тогда как в Петербурге — на два человека больше. До этого Москва стабильно лидировала по числу смертей среди пациентов с COVID-19.

Всего за сутки в России выявили 7,6 тысячи случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 8206 человек, выздоровели 344 416.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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