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В стране и мире

Двух фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 года колонии

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В Петербурге 2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры двум обвиняемым по делу об участии в сообществе «Сеть», которое было признано в России террористической организацией (часть 2 статьи 205.4 УК), передает ТАСС.

25-летний Виктор Филинков получил 7 лет колонии общего режима, 28-летний Юлий Бояршинов — 5,5 года, также в колонии общего режима.

17 июня прокуратура запросила для Филинкова 9 лет лишения свободы, для Бояршинова — 6 лет. Филинков заявлял, что дал показания под давлением и не признает вину, Бояршинов признал вину полностью.

В октябре 2017 года против 11 активистов-антифашистов из Пензы и Петербурга завели дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет. По версии ФСБ, они планировали мятежи и взрывы по всей стране. Фигуранты дела Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Игорь Шишкин, Арман Сагынбаев и Виктор Филинков заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

конспирация конспирация и еще раз конспирация ленин

Гость||

На зоне научат свободу любить!!!

Гость||

Если у тебя есть тайна и тебе надо сохранить ее, то пойми прежде всего, что сохранить ее можешь только ты сам: другому придется «хранить» ее тогда, когда ты ее ему выдашь. Не надейся на других, на их молчаливость и такт. Если ты сам не удержал свою тайну, как можешь ты требовать молчания от других?

Ильин

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