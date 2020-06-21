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В стране и мире

Замуровавшая ребенка в бетон россиянка жаловалась на влияние капитализма на сына

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Жительница Астраханской области, которая замуровала своего 12-летнего сына в бетон и соврала о его пропаже, писала в социальных сетях о своих переживаниях относительно судьбы мальчика. При этом она винила его за ошибки, причиной которых считала капиталистический строй общества. Соответствующую запись она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Как бы мать ни растила свое дитя в любви и заботе, социум, который мы получили в результате "реформы" образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы», — посетовала женщина. По ее словам, на формирование личности ребенка влияют прежде всего сверстники, а не родители.

«Моя ситуация заставила меня задуматься, что я могу сделать, чтобы другие дети не повторяли ошибки моего младшего сына. Как я могу оградить другие семьи от такого же горя, как мое?» — задалась вопросом 56-летняя мать. Далее в сообщении она призвала присоединиться к борьбе за социализм, который, по ее мнению, должен восстановить разрушенные «лучшие человеческие качества».

Женщина также пожаловалась на плохое самочувствие после якобы пропажи ребенка. В частности, она посетовала на сердечные приступы, аритмию, бессонницу и невроз.

Тело подростка, замурованное в бетон, нашли под полом в доме его старшего брата 19 июня. По информации следствия, его мать в ходе ссоры ударила ребенка гантелей, из-за чего мальчик скончался. Затем женщина залила тело бетоном и спрятала под пол. Чтобы скрыть преступление, она сообщила правоохранителям о пропаже сына. Его в течение нескольких месяцев искали волонтеры, спасатели и родственники.

Впоследствии выяснилось, что женщина хотела баллотироваться в губернаторы Астраханской области. Однако в прошлом году однопартийцы отказались поддержать ее кандидатуру на этот пост и женщина покинула фракцию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот дурища-то...И чего таких сразу в психушку не закрывают, ведь заметно же, что человек не здоров!?

Имя: Гость
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