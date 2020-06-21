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В стране и мире

Власти помогут россиянам перевести машины с бензина на газ

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Власти России помогут гражданам перевести автомобили с бензина на газ, увеличив долю субсидирования соответствующих расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

Новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования расходов бизнеса и граждан на перевод автомобилей в два раза, с 30 до 60 процентов общей стоимости работ. Ожидается, что мера позволит простимулировать спрос на данный вид топлива.

Постановление вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которая подразумевает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

На бензин сильно поднимут после обнуления.

Гость||

Жулики и воры

Гость||

Недержание газа - это же сколько гороха надо было скушать...

Гость||

На мировом рынке от российского газа отказываются, вот своим и будут втюхивать, рассказывая, как это здорово и прогрессивно.

Гость||

Гость писал(a):

На мировом рынке от российского газа отказываются, вот своим и будут втюхивать, рассказывая, как это здорово и прогрессивно.
Газ на хлеб не намажешь...

Гость||

Гость писал(a):

Газ на хлеб не намажешь...
Скоро уж и намазыть то ненашто будеть

Имя: Гость
Комментарий:

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