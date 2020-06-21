В России зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом

21.06.2020 | 11:57

В России за минувшие сутки зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье, 21 июня, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые зараженные были обнаружены в 84 регионах. За сутки зафиксировано 109 летальных исходов, 5119 человек излечились.

За сутки с 19 по 20 июня в стране было выявлено 7889 новых инфицированных. Сообщалось, что за день 161 человек скончался, 10 186 человек полностью выздоровели.

20 июня президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в России появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства — лучшие в мире.