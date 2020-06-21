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В стране и мире

Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными

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Президент России Владимир Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными. Своим мнением на этот счет российский лидер поделился в ходе интервью для программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

«У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — подчеркнул глава государства.

По его словам, эффективного руководителя отличает не внешняя жесткость, а умение принимать последовательные решения. При этом Путин признался, что сам практически никогда не отчитывает никого «в показном порядке», поскольку не любит этого делать. Он также выразил мнение, что чем более высокую должность занимает человек, тем аккуратнее он должен обращаться со своими подчиненными.

3 июня Путин устроил разнос на совещании, посвященном инциденту с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. В частности, он обрушился с критикой на местные органы власти, которые поздно узнали о случившемся и не предложили решений по ликвидации последствий происшествия. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — поинтересовался президент.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

И в процессе представленья

создается впечатление

что куклы пляшут сами по себе (с)

Ла ла ла ла ла

ла ла

ла ла ла.....

Гость||

Андрей Вадимович оказался прав

Гость||

Гость писал(a):

Андрей Вадимович оказался прав
Во многом...

Гость||

А сам отлично знает, что у наших чиновников все очень даже в полном порядке и со здоровьем, и с деньгами тоже. Уверенность в своей полной безнаказанности , вера в ложь и показуху, и в то, что все, что угодно, в том числе не только массовые жертвы оптимизации, погибшие из-за какого-то гриппа по этой причине, скрыть можно, но и целые убитые реки и территории даже.Вот, что у наших чиновников зашкаливает. Но фраза понравилась, красиво, по-питерски вопрос сформулировал. Мастер!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — подчеркнул глава государства.
-Вы уж, голубчики, воруйте понемножечку, не сильно увлекайтесь, сразу всё не тащите.

Гость||

Да пущай тащат-всё равно не моё..

Имя: Гость
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