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В стране и мире

Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России

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Президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства при этом подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства - лучшие в мире. По мнению Путина, это говорит о высоком уровне науки.

Российский лидер также посчитал необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что нагрузки и риски для них по-прежнему сохраняются.

До этого в июне Путин заявил, что страна достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса. По его словам, добиться этого стране удалось благодаря наличию собственной технологической и производственной базы, а также консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

В России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 85 регионах страны. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 576 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вирус об отступлении знает?

Гость||

Мой взгляд упал на верхнюю часть картона, где помещалось нечто

напоминающее план сражения, как их обычно рисуют в учебниках истории. В

центре плана помещался заштрихованный синий овал, на котором было крупно

написано "ШИЗОФРЕНИЯ". К нему сверху шли три широких красных стрелки -

одна прямо упиралась в овал, а две другие, изгибаясь, впивались в его

бока. На стрелках было написано "инсулин", "аминазин" и "сульфазин", а от

овала вниз уходила прерывистая синяя стрелка, под которой было написано

"болезнь отступает".

Виктор Пелевин "Чапаев и пустота"

Гость||

Ещё бы сказал, что у нас и Ковида нет, а сплошное воспаление легких, которое только в Пензенской области выросло в 13(!) раз.

Сказочн-к.

Гость||

Он сейчас не знает что делать, кубышка тает, нефть скачет, всё трещит по швам , поправки на носу , парад. Как народ вытащить на голосование, не придёт, значит против. Тяжёлые времена у него наступают, на одной хитрости тут не проскочишь, финансы нужны, а их всё меньше и меньше. К весне что-то назреет, там кричит, держите вора, тут кричат тикай ..

Гость||

Путин победил коронавирус . Мир спасен. Парад.

Гость||

Конечно победил, а иначе зачем он обнулился ?

Гость||

Вирус побежден. В честь этого парад, обнуление, и еще 20 лет всем процветания. Ждите новых налогов на ношение масок.

Гость||

Гость писал(a):

Вирус об отступлении знает?
Ему еще не успели сообщить.

Гость||

Гость писал(a):

Вирус побежден. В честь этого парад, обнуление, и еще 20 лет всем процветания. Ждите новых налогов на ношение масок.
И на воздух. А также отмены пенсий.

Гость||

Гость писал(a):

Он сейчас не знает что делать, кубышка тает, нефть скачет, всё трещит по швам , поправки на носу , парад. Как народ вытащить на голосование, не придёт, значит против. Тяжёлые времена у него наступают, на одной хитрости тут не проскочишь, финансы нужны, а их всё меньше и меньше. К весне что-то назреет, там кричит, держите вора, тут кричат тикай ..
Маленькая поправка: в кубышке денег хоть местом (на котором маску не носят) ешь, но они не для всех, а только для своих. Рабы устали боятся уже, нужно что-то новое. Ай да все в зомбоящик за штрашилками новыми. Все уже давно у наших границ и хотят всех захватить, наверное.

Гость||

Вирус победили, теперь старая хохмочка: кругом враги , Путин памаги.

Имя: Гость
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