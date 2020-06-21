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В стране и мире

Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

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Президент России Владимир Путин не исключил возможность того, что в случае принятия поправок к Конституции он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Эту тему глава государства прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

«Видно будет», - сказал он.

«Я для себя еще ничего не решил», - подчеркнул Путин.

Интервью с президентом вышло за три дня до старта в России голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, заключительный день голосования будет нерабочим.

В числе предложенных поправок - приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

глория

Гость||

Все правильно , пусть народ решает.

Гость||

Долой его!

Гость||

Мания величия,ни кто кроме меня...

Гость||

Превратил конституцию в проституцию.

Имя: Гость
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