Появились возможные сроки выпуска российской вакцины от коронавируса

21.06.2020 | 08:42

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Такие сроки спрогнозировал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По его словам, при помощи созданной тест-системы проанализировано уже более 4 тысяч образцов плазмы крови переболевших. Она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания COVID-19.

Гинцбург также поблагодарил Министерство обороны России за участие в разработке вакцины, отметив, что, благодаря совместной работе с ними, удается добиваться нужного результата в ограниченный период времени.

О том, что клинические испытания вакцины проходят в штатном режиме, также рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее, 18 июня, вакцинацию первых российских добровольцев от COVID-19 показали на видео. На кадрах видно, что препарат вводится внутримышечно в предплечье. Как уточнила медработница Светлана Волчихина, введение вакцины прошло согласно протоколу, через 30 минут после этого добровольцев осмотрели врачи. Состояние участников исследования было хорошее, добавила Волчихина.