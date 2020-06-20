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В стране и мире

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте политика.

«Предлагаю закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — цитирует Жириновского его пресс-служба.

С предложением сократить новогодние каникулы в России ранее в июне выступил сенатор Андрей Кутепов, направивший в министерство труда соответствующий законопроект. Необходимость таких мер политик обосновал пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в вопросе новогодних каникул исходят из устоявшейся практики, и напомнили, что дискуссии о возможности их сокращения возобновляются каждый год.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Жириновский уже не тот , стареет, по рукам видно ослаб, только ложку и стакан кефира может осилить. Но гонору и безумных идей ещё полна коробочка.

Гость||

Оставьте в покое новогодние каникулы! К ним еще майские праздники прибавить нужно, а в мае отменить!

Имя: Гость
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