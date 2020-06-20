Спасение застрявшего головой в воротах десятилетнего мальчика попало на видео

20.06.2020 | 11:53

В Новосибирске спасение застрявшего головой в воротах десятилетнего мальчика случайными прохожими попало на видео. Ролик в субботу, 20 июня, публикует Telegram-канал LIFESHOT.

На кадрах, снятых камерой наблюдения на улице Герцена, видно, как мальчик пытался протиснуться между прутьями, чтобы попасть на детскую площадку. В этот момент кто-то дистанционно открыл автоматические ворота, и ребенку зажало голову.

На помощь ребенку немедленно бросился молодой человек, оказавшийся неподалеку. Через мгновение уже целая толпа случайных прохожих давила на створки, пытаясь их сдвинуть. Наконец, люди смогли сдвинуть железные ворота и освободить голову мальчика.