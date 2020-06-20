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В стране и мире

Российских мужчин захотели отправить в отпуск после рождения ребенка

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Большинство россиян одобрили идею предоставить отцам отпуск после рождения ребенка, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Речь идет об одной оплачиваемой неделе отдыха в первый месяц жизни младенца. По мнению 79 процентов опрошенных, такая мера будет способствовать укреплению семьи. При этом 85 процентов респондентов захотели отправить отцов в месячный отпуск в первые три года после появления ребенка.

Инициатива выплачивать крепкой семейной паре «отцовский» капитал за трех общих детей понравилась 83 процентам участников опроса.

Ранее российские мужчины назвали условие, при котором готовы выйти в декрет вместо матери ребенка. По словам 46 процентов опрошенных, это должен быть «крайний случай». Еще 38 процентов сказали, что не готовы брать такой отпуск.

На сегодняшний день в России в отпуск по уходу за ребенком в 94 процентах случаев уходят женщины.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

это должен быть «крайний случай»
Посмеялась от души)))) Эх бабаньки, отчаянный мы народ с Вами. Понятно, что у нас не все женщины зарабатывают больше своих мужей, но все же есть исключения. Эх МУЖИЧКИ!!! Сейчас начнется маза от муж. пола.

Гость||

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Гость||

Российских мужчин захотели в очередной раз лохануть - чтобы они проголосовали за

Имя: Гость
Комментарий:

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