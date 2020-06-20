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В стране и мире

Названа опасность использования гаджетов перед сном

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Яркий экран гаджетов в темноте может раздражать зоны головного мозга, стимулировать его деятельность, а затем вызвать головную боль, сообщил медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт призвал для более крепкого сна отказаться от использования гаджетов в позднее время суток. «Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует», — отметил он.

Специалист порекомендовал любителям использовать смартфоны перед сном переключать гаджеты на ночной режим. По его словам, это поможет сохранить «остроту зрения» и не навредит мозгу.

В конце мая эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи. По его словам, это может негативно отразиться на его работе. Во время ночной зарядки рекомендуется включить на смартфоне режим полета, что поможет ограничить излучение сигналов. Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и не доводить телефон до полного выключения. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора.

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Источник — lenta.ru
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