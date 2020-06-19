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В стране и мире

В России выявили 7972 новых случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 7972 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Большинство из них в Москве (1136), Московской области (646) и ХМАО (259). Общее число заразившихся с начала пандемии в России превысило 569 тысяч. Скончался 7841 пациент с подтвержденной инфекцией, вылечились более 324 тысяч.

Ранее 19 июня стало известно, что Китай официально опубликовал данные о новом коронавирусе, найденном на одном из рынков Пекина. Власти передали имеющуюся информацию о геноме вируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр по контролю и профилактике заболеваний страны также поделился сведениями об эпидемиологической ситуации на рынке.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,46 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 115,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 453 289 инфицированных, 4,14 миллиона человек выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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