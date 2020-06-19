В Красноярском крае построили убежища для привлечения сов

19.06.2020 | 16:05

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края построили убежища для привлечения сов на гнездование. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства Красноярского края.

Как рассказал руководитель дирекции парка Игорь Грязин, пернатым хищникам нужны искусственные гнездования, потому что они не строят себе убежища самостоятельно, а занимают уже существующие ниши. Из-за изменений природной среды им не хватает мест.

Грязин добавил, что раньше таких птиц считали серьезной угрозой сельскому, лесному и охотничьему хозяйству, и это сильно сказалось на их популяции — теперь им требуется повышенное внимание. По его словам, несмотря на изменение ситуации, нужно хотя бы частично компенсировать ущерб природе, чтобы предотвратить уменьшение и исчезновение популяций животных и птиц.

Пока что подготовлено пять таких убежищ-совятников, сделанных школьниками из лесничества села Верхнеусинского. Жилье для птиц установили на южном рубеже у кордона «Таловка». Работники парка намерены вскоре сделать новые совятники. Они надеются не только предоставить птицам убежища, но и собрать данные о присутствии на территории «Ергаки» конкретных видов пернатых хищников.

18 июня сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит развитие экологического туризма в Мурманской области, в том числе на особо охраняемых природных территориях Кольского полуострова. Совместно с местными властями специалисты разработают план создания природного парка на Териберке, чтобы защитить природу от неконтролируемого туризма, а также проведут работу по продвижению природного заказника «Сейдъявврь» в Перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и поддержке заказника «Кутса».