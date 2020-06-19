Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер

19.06.2020 | 15:50

Британский актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», умер в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 19 июня.

Артисту было 88 лет. Он скончался в больнице в окружении семьи. Его представитель заявил, что Холм умер из-за осложнений, возникших от болезни Паркинсона.

Иэн Холм также снялся в таких блокбастерах, как «Пятый элемент», «Авиатор», «Чужой», «Бразилия», «На западном фронте без перемен», «Из ада», «Послезавтра» и «Оружейный барон». Помимо этого он появился в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и лентах «Экзистенция», «Франкенштейн» и «Бандиты во времени».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Артист был номинирован на премию «Оскар» как лучший артист второго плана за роль в ленте «Огненные колесницы» в 1981-м. Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии «Тони».