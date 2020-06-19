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В стране и мире

Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова

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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова раскрыла переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от Михаила Ефремова. Диалог с юристом опубликован в Telegram-канале RT.

Добровинский обратился к вдове и брату Захарова из-за «непрекращающихся спекуляций» о том, что они якобы согласились принять деньги от актера. «Оба — и Маргарита Захарова, и Валерий Захаров — написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», — указал адвокат.

18 июня сообщалось, что Ефремов, возможно, выплатит семье погибшего до трех миллионов рублей. Адвокат Александр Мельцев рассказал, что судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышает эту сумму, ее назначают даже при наличии у погибшего иждивенцев.

Ефремов вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме артиста нашли следы наркотиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну я же говорил вчера, на многое им не надо рассчитывать. Думал 5, а тут вон всего о 3 лимонах разговор, а в начале то, в начале ... 100лямов, потом 50, сейчас уже скромненькое 3, и то , возможно Михаил готов им выплатить ...а может и не готов.

Гость||

Сойдутся в итоге на 1ляме, для Рязани огромные деньги ..пей , ешь, гуляй ..ещё и в Турцию сьездят ..

Имя: Гость
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