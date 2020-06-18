В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

18.06.2020 | 10:43

За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 660 летальных исходов, выздоровело 313 963 человека.

17 июня сообщалось, что в России впервые с 1 мая выявили меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране было зарегистрировано 7 843 новых случая заражения коронавирусом. 16 июня было выявлено 8 248 случаев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. По словам российского лидера, выход сопровождается минимальными потерями. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», — резюмировал он.