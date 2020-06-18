В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

18.06.2020 | 11:51

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом сообщает ТАСС.

«Почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — сказала глава ведомства.

Случаи смерти российских врачей и медиков, заразившихся коронавирусом, подсчитывают как Минздрав, так и сами врачи, которые ведут неофициальный перечень под названием «Список памяти». По состоянию на 18 июня в нем указаны 444 медицинских работника, в конце мая — 311; в самом Минздраве 26 мая заявили о смерти 101 врача с коронавирусом.

Спустя несколько дней после публикации этих данных пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что они не подтверждаются. Кроме того, представитель Кремля отмечал, что не понимает, каким образом возможен подсчет смертности среди врачей самими врачами, и также пообещал попросить Минздрав дать разъяснения. Ведомство с тех пор так и не отреагировало.

За все время пандемии коронавируса в России были зарегистрировано свыше 561 тысячи случаев заражения. Почти 314 тысяч заразившихся вылечились, 7,6 тысячи пациентов скончались.