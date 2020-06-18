Стали известны подробности массового убийства в московской квартире

18.06.2020 | 16:58

В квартире жилого дома на севере Москвы мужчина застрелил бывшую сожительницу Елизавету Хлюпину, ее ребенка и подругу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Массовое убийство произошло в доме на улице Приорова в районе Коптево. Стрелка зовут Савелий.

Соседи рассказали, что после обеда началась ссора, переросшая в скандал, плакал ребенок. Началась стрельба. Была вызвана полиция, передает «КП» в своем Telegram-канале.

Ранее 18 июня сообщалось о четырех погибших после стрельбы в квартире. Правоохранительные органы пошли на штурм жилья.