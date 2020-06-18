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В стране и мире

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя передумала насчет денег

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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передумала насчет денег: соответствующий вопрос готов обсуждать брат водителя. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил адвокат Эльман Пашаев.

«Он готов на все, он говорит, обращайтесь к Добровинскому (адвокату семьи Захарова — прим. «Ленты.ру») по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — рассказал Пашаев.

Он добавил, что планирует созвониться с Александром Добровинским для обсуждения этого вопроса. О какой именно компенсации идет речь, Пашаев не уточнил. «Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — отметил защитник.

Сам Добровинский в разговоре с РБК пояснил, что брат погибшего и адвокат Ефремова просто обсудили возможность переговоров. «Я уверен, что они откажутся [от компенсации], по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста», — добавил он.

Накануне, 16 июня, родственники Сергея Захарова высказались о сроке для Ефремова. По их словам, актер должен ответить по закону, поэтому его необходимо приговорить к 12 годам заключения.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего намерена получить больше денег, чем ей предлагают в настоящее время. Он пояснил, что проехал по Рязанской области, откуда родом погибший, чтобы договориться с потерпевшей стороной, однако родственники так и не вышли на связь.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Актера отправили под домашний арест.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Есть такие, кто получает удовольствие, читая подобные новости?

Гость||

Перевертыши, в прыжке переобуваются, как коммуняки 91.Ну даст им Ефремов 5лямов, как от сердца оторвет, на большее пусть не рассчитывают. Ему тоже надо выпить , покушать .. с 11млн. годового дохода не больно то разгуляешься плюс у него куча детей и жён...всем надо дать на булку с маслом.

Гость||

Затравили сми Ефремова,а сколько дтп и с погибшими произошло,

об этом сообщается спокойно.И родня Захарова во всех шоу рисуется,это уже не родня,базар!!!

Имя: Гость
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