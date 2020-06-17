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В стране и мире

В России захотели ввести налог на богатых

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Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Издание ссылается на источники, участвовавшие в обсуждениях инициативы, в том числе среди депутатов Госдумы и федеральных чиновников. По их словам, идея появилась еще зимой, до начала пандемии коронавируса, но теперь приобрела дополнительную актуальность на фоне падения экономики.

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Отмечается, что всего в правительстве рассматривается около 10 вариантов. Готовый якобы есть в распоряжении администрации президента, однако при каких условиях его могут реализовать, не указывается. В качестве дополнительной ставки НДФЛ рассматривается 15 процентов. Ее могут начать применять к гражданам, годовой доход которых превышает 2-3 миллиона рублей. При этом наименее обеспеченные и защищенные слои населения получат послабления при уплате НДФЛ.

Планируется, что дополнительные поступления от повышенных сборов не будут направляться в бюджет, а будут напрямую использоваться для выплат малоимущим.

Россия остается одной из немногих стран мира с плоской шкалой налогообложения. Нынешняя ставка в 13 процентов была введена в 2000 году в качестве меры борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России захотели ввести налог на богатых
мечтать не вредно

Гость||

Гость писал(a):

В России захотели ввести налог на богатых

мечтать не вредно

Абрамовичей это не коснется, а вот владельцам двух коров одну придется отдать.

Гость||

А чо 15 % всего, а не 40 или 50, накинули два процентика это иголка в стоге сена. Эх, как они боятся потревожить толстосумов, как родных берегут.

Имя: Гость
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