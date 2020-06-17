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В стране и мире

Туалет назвали разносчиком коронавируса

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Китайские ученые определили роль туалетов в распространении коронавирусной инфекции. Исследование было опубликовано на сайте издательства AIP Publishing.

Команда специалистов провела компьютерное моделирование, с помощью которого выяснилось, возможно ли распространение вызывающего коронавирус SARS-CoV-2 через туалеты. Выяснилось, что при смыве вода ударяется о стенки унитаза, в результате чего над ним поднимается и разносится аэрозольное облако. Так как названные частицы вируса могут оставаться активными в отходах жизнедеятельности человека, есть риск заразиться COVID-19 через посещение уборных.

В частности, потенциально содержащее частицы SARS-CoV-2 аэрозольное облако при спуске воды поднимается на высоту до одного метра и держится в воздухе более минуты. Ученые сделали вывод, что опасность общественных уборных еще выше, во многом из-за частоты использования. Также было доказано, что в туалетных комнатах с двумя и более унитазами, подключенных к одной канализации, наблюдается максимальный риск распространения смертельной инфекции.

Специалисты заключили, что оптимальным способом для борьбы с инфекцией является практика опускания крышки унитаза во время смыва. Ученые заметили, что во многих странах, включая США, установленные в общественных уборных унитазы не имеют крышек.

Ранее российские ученые открыли комплексный способ борьбы с коронавирусом в кишечнике. Для профилактики и лечения COVID-19 исследователи использовали противовирусные препараты и наночастицы серебра.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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