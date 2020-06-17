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В стране и мире

Россиянам назвали продукты для восстановления здоровья после пневмонии

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Для восстановления здоровья после перенесенной пневмонии рекомендуется есть продукты, укрепляющие иммунитет. Их в разговоре с РИА Новости назвала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова.

По ее словам, ослабленному организму требуются белок, витамины и микроэлементы, поскольку они играют важную роль в клеточном обмене. При этом от острых приправ лучше отказаться, чтобы желудочно-кишечный тракт смог нормализовать работу после антибиотиков.

Главным компонентом восстановительной диеты должно стать нежирное мясо с низким содержанием холестерина: курица, кролик, говядина, постная баранина. Для крепкой эндокринной системы Зубаилова посоветовала есть богатые йодом морепродукты и морскую рыбу. Она отметила, что содержащиеся в рыбе витамины А и Е, ненасыщенные Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты важны для иммунитета и регенерационных процессов.

Среди полезных блюд для желудка и кишечника врач выделила супы, в первую очередь, овощные. Ускорению перистальтики способствуют гречка, геркулес, пшеничная и ячневая каши, непропаренный рис. Зелень, фрукты и овощи она также назвала ценными продуктами.

Ранее врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина отметила пользу простокваши, чайного гриба, зелени и печени трески во время эпидемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Бабы рейтинг зарабатывают.На данный момент из трех с лишнем тысяч якобы зараженных вирусом ,в реалии 2-3 десятка ,остальное калым.Как эти бабы могут чего-то советовать ,если нет правильной статистики

Гость||

а после коронавируса что откушивать икру осетровую?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

супы, в первую очередь, овощные
penzainform.ru писал(a):
гречка, геркулес, пшеничная и ячневая каши, непропаренный рис. Зелень
короче на подножный корм перейти спасибо.

Имя: Гость
Комментарий:

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