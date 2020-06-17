Сетевое издание|18+|Среда|17 июн 2020|12:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Названы даты вакцинации от коронавируса первых российских добровольцев

Печать

Первые российские добровольцы пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции 18-19 июня. Такие даты назвали в Минздраве, передает «Интерфакс».

После вакцинации добровольцев поместят в изоляцию в условиях стационара на 28 дней, за их здоровьем будут следить врачи. Кроме того, медики будут контролировать их состояние в течение шести месяцев после выписки из стационара.

Ранее появилась информация о том, что в исследовании участвуют две формы вакцины — жидкая и порошковая (лиофилизированная). Как рассказали в Минздраве, оба вида препарата будут вводиться внутримышечно. Испытания будут проходить в разных учреждениях Москвы: с жидкой вакциной будут работать в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а с порошковой - в Первом МГМУ имени Сеченова.

За сутки в России зафиксировали 7843 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии выявили 553 301 случай коронавируса, умерли 7478 человек, выздоровели 304 342.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А на животных уже проверили? Я что то пропустил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первые российские добровольцы
На депутатах пусть пробуют, их народ выдвинул!

Гость||

Гость писал(a):

На депутатах пусть пробуют, их народ выдвинул!
Истину глаголешь! +++++++++ Выдвинул, а обратно никак не задвинут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте