Мужчина потратил весь семейный бюджет на фальшивые кубики пресса

17.06.2020 | 20:38

Жительница английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, Великобритания, пожаловалась, что ее возлюбленный потратил весь семейный бюджет на косметические процедуры и пластическую хирургию. Ее историю опубликовало издание The Sun.

По словам 37-летней офис-менеджера Келли Мейерс (Kelly Meyers), ее партнер, 41-летний охранник Адам Барони (Adam Baroni), в какой-то момент настолько испугался постареть, что начал тратить все деньги пары на разнообразные процедуры по улучшению внешности.

Он пять раз отбеливал зубы, а затем поставил виниры, сделал восемь инъекций ботокса в лицо и закачал шесть филеров, а также лег на операцию по удалению лишнего жира и имплантации фальшивых кубиков пресса. Барони постоянно тратится на искусственный загар, модные вещи и коррекцию бровей. Всего он потратил на это 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) и не собирается останавливаться. Его главная мечта — добиться тела как у молодого Арнольда Шварценеггера.

Если раньше британец ходил в тренажерный зал шесть дней в неделю, а каждая его тренировка длилась два часа, то теперь он занимается всего два с половиной часа в неделю у себя дома. Его подруга утверждает, что весь карантин ей пришлось выслушивать его нытье по поводу отложенной пластической операции.

Мейерс жалуется, что не помнит, когда возлюбленный последний раз водил ее в кафе или дарил ей подарки. Она утверждает, что ничего не получает от него даже на день рождения и Рождество. Тем не менее она рада, что Барони обрел уверенность в себе и доволен собственным телом. Глядя на то, как его осчастливили пластические операции, Мейерс решила увеличить себе грудь.

«Консервативные друзья советуют нам вкладываться в недвижимость, а не в операции. Я думаю, они нам завидуют», — заключила британка. Она заявила, что их вполне устраивает жизнь в двухкомнатной квартире.

Ранее сообщалось об американке, которая пережила 47 косметических процедур в попытке обрести естественную красоту. За это она удостоилась упоминания в Книге рекордов Гиннесса, но это ее расстроило. Свое огорчение американка объяснила тем, что «не хотела прослыть участницей цирка уродов».