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В стране и мире

Глава Крыма раскрыл новые правила отдыха на полуострове

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о новых правилах отдыха в республике летом 2020 года. Рекомендации для приезжающих туристов он раскрыл в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Аксенова, на полуострове уже снят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 1 июля на территорию разрешат въезд гражданам других регионов России, при этом на мосту через Керченский пролив будет действовать температурный контроль.

«Если будут обнаружены признаки ОРВИ, приезжего передадут медикам. В случае выявления коронавируса он будет госпитализирован. (...) Других мер при въезде не предвидится, от анкетирования мы отказываемся», — рассказал глава республики.

Также, согласно новым правилам, для заселения в санатории гостям потребуются справки об отсутствии COVID-19, в гостиницах же такие документы не нужны. В то же время всем объектам размещения необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, самым сложным из которых, по мнению Аксенова, является недопущение заражения сотрудников.

«Если на территории отеля заболеет человек, есть риск превращения отеля в обсерватор. Одно дело, если заболел турист (...), а другое — если заразится сотрудник, который массово общается с приезжими», — отметил глава региона, добавив, что пока «не все понимают, как работать в таких условиях».

Кроме того, в Крыму приняты новые рекомендации для работы пляжей — и «не все из них можно выполнить». «Требовать от санаториев, чтобы сотрудники ходили и перетаскивали туристов на расстоянии 1,5 метра друг от друга, я не буду», — сказал Аксенов, добавив, что собственники «сами должны помнить, что в случае заражения туристов коронавирусом на них ложится ответственность».

По мнению главы Крыма, в этому году туристический поток на курорты не уменьшится, поскольку в стране существуют «рекомендации касательно выезда граждан за границу». Летом для гостей полуострова будут доступны все объекты на свежем воздухе, единственное, что пока остается закрытым, — кинотеатры и концертные залы.

Ранее глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко анонсировал начало «самого горячего периода» в Крыму. С 15 июня на полуострове сняли режим самоизоляции для местных жителей и отменили обязательную обсервацию для приезжих, в июле курорты откроются для всех россиян.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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