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В стране и мире

В России выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 8248 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зарегистрировано 193 летальных исхода. Полностью излечились еще 9767 человек. Общее число умерших за все время распространения вируса в России достигло 7248, выздоровевших — 294 306.

Наибольший прирост за последние сутки наблюдается в Москве (1416), Московской области (694), Иркутской области (319), Санкт-Петербурге (234), Свердловской области (231).

По данным на 15 июня, в стране было обнаружено 8246 новых случаев заражения. За сутки зафиксировали 143 летальных исхода, 4489 человек излечились.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России совместно с институтом Гамалеи анонсировало испытание своей вакцины от коронавируса на добровольцах в ближайшие дни, когда закончится период их двухнедельной изоляции. Основная цель испытаний — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. По результатам вакцинации компоненты препарата испытают на остальной части добровольцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В Италии выявляют по 300 в день и сохраняют ограничения. В России по 8000 в день и готовятся к параду, обнулению и "бессмертному полку". Всё, что нужно знать про отношение властей к своим народам.

Имя: Гость
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