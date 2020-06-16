В России предложили сократить новогодние каникулы

16.06.2020 | 14:37

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает РИА Новости.

По мнению Кутепова, законопроект позволит сохранить экономику компаний, в особенности тех, что только начали восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Согласно документу, новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января будут рабочими. 7 января — Рождество Христово — останется праздничным нерабочим днем.

Кутепов также отметил, что все изменения будут действовать только с 2021 года. Кроме того, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса России.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы заявил, что страна боролась с коронавирусом, а также с последствиями пандемии на опережение, в связи с чем выход из ограничительных мер сопровождается минимальными потерями.