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В стране и мире

В России предложили сократить новогодние каникулы

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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает РИА Новости.

По мнению Кутепова, законопроект позволит сохранить экономику компаний, в особенности тех, что только начали восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Согласно документу, новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января будут рабочими. 7 января — Рождество Христово — останется праздничным нерабочим днем.

Кутепов также отметил, что все изменения будут действовать только с 2021 года. Кроме того, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса России.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы заявил, что страна боролась с коронавирусом, а также с последствиями пандемии на опережение, в связи с чем выход из ограничительных мер сопровождается минимальными потерями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

когда коту нечего делать он яйца себе лижет

Гость||

а что делать тем кто работал и в режиме изоляции? тоже отрабатывать?

Гость||

А у кого дети и новогодние каникулы в это время???

Имя: Гость
Комментарий:

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