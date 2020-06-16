Смертельный наезд грузовика на несколько автомобилей в России попал на видео

16.06.2020 | 18:28

Смертельная авария с участием грузовика и нескольких автомобилей произошла на трассе в Челябинской области. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал «360» в Telegram-канале.

В ролике показано движение транспорта по двухполосной дороге с разделительной полосой в виде бетонных ограждений. В какой-то момент в кадр врывается грузовая машина и таранит четыре легковушки. Они фактически сминаются при столкновении с другим, стоящим впереди грузовиком.

По предварительной информации, у совершившей наезд машины отказали тормоза. В результате погибли двое, еще семеро пострадали.