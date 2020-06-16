Сенаторы поддержали законопроект о регулировании удаленки в России

16.06.2020 | 17:28

Пандемия коронавируса привела к масштабному распространению удаленной работы, данная сфера требует мер законодательного реагирования, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 июня.

По его словам, внесенный во вторник в Госдуму соответствующий проект закона «концептуально поддерживается» в верхней палате.

Сенатор выразил мнение, что принятие законопроекта будет способствовать развитию трудовых отношений в условиях меняющегося мира.

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В частности, документом устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников, в том числе связанных с покупкой оборудования. Также авторы предлагают разрешить заключать трудовые договоры о дистанционной работе по почте и закрепить за работниками право быть не в сети.

Володин отметил, что удаленный формат работы будет все чаще применяться и необходимо обеспечить соблюдение прав таких сотрудников.