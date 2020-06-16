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В стране и мире

Российский подросток расхотел возвращаться в школу после каникул и поджег ее

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Подросток из деревни Покровка в Новосибирской области расхотел возвращаться в школу после каникул и поджег ее. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, 8 января 2020 года 17-летний россиянин выбил окно в кабинете директора, пролез в помещение, отключил от сети компьютер и провода от камер видеонаблюдения. Затем он пошел в кабинет географии и поджег спичками географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь распространяется, подросток вышел из здания.

В прокуратуре рассказали, что ущерб от действий школьника составил свыше 2,3 миллиона рублей — огонь полностью уничтожил здание учебного заведения и находящееся в нем имущество. Подросток признал вину в полном объеме, а также частично возместил ущерб. Он обвиняется в преступлении по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие тяжкие последствия»), дело рассмотрит Купинский районный суд.

15 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили, что предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, которое готовил подросток 2005 года рождения. У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах.

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Источник — lenta.ru
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