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В стране и мире

Избившая маленькую девочку в лифте россиянка объяснилась

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Жительница Красноярского края, избившая маленькую девочку в лифте, объяснилась. Россиянка рассказала, что ребенок начал капризничать, чем вызвал ее раздражение. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Девочка с видео — это внучка женщины, ей три года. 14 июня женщина вместе с ней пошла в гости к знакомой, около 23 часов она собралась ехать домой, но девочка начала капризничать. За это бабушка ударила внучку в лифте три раза по голове, отчего та упала. Медики обнаружили на лице у ребенка кровоподтек.

Женщина добавила, что когда увидела ролик с избиением в интернете, сразу же рассказала о случившемся дочери, признала вину и раскаялась в содеянном. Выяснилось, что в семье есть еще грудной ребенок, с родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, рассматривается вопрос постановки семьи на профилактический учет. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Побои»), решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

О произошедшем стало известно 15 июня после публикации в СМИ и соцсетях ролика, на котором женщина избивает в лифте маленького ребенка. На кадрах видно, что женщина и девочка заходят в лифт, после чего ребенок получает несколько ударов по голове и падает.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

около 23 часов она собралась ехать домой,
Ясен хрен, ребенок спать хотел, вот и закапризничал. Вот бабуля, надеюсь больше этой горе-бабушке не доверят внуков. И по голове ее тоже три раза не забудьте!

Имя: Гость
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