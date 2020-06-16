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В стране и мире

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела

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Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова, раскрыл подробности судебного дела против заслуженного артиста России. Интервью с ним опубликовал телеканал «Дождь».

«На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, этого не будет никогда. Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения», — отметил Добровинский.

Адвокат раскрыл подробности договора семьи погибшего с телеканалом «Россия». По его словам, никаких финансовых обязательств со стороны канала в нем не было. «Семья отвергает все абсолютно мысли по поводу каких-то денежных компенсаций», — отметил он.

Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.

Адвокат подчеркнул, что знает, как можно было бы защищать Ефремова. «Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда», — отметил он.

Добровинский также заявил, что не брал денег с семьи погибшего за свои услуги.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Условка? Весело. Ну и законы!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.06.2020 11:21|

Условка? Весело. Ну и законы!!

Бочкарева и Николаев аплодируют

Гость||

Он знает, как получить условку, но молчит. Наверное ждёт сколько отстегнёт Ефремов. Он не бедный человек, с годовым доходом 11млн.руб. , сказали так же расценки Михаила, в кино 2тыс.$ сьемочный день. Но 100млн. это бредни, намного меньше, в разы ..

Гость||

Годовой доход приблизительно сопоставим с доходом нашего президента. Оба не бедствуют, сыты, одеты, обуты.

Гость||

Ну думается на новую квартиру и новое авто, он готов раскошелиться и не более того.Он не Билл Гейтс и даже не Дерипаска, потому ждёт ответных ходов от семьи погибшего.

Гость||

Получит Ефремов 6 лет поселения. А адвокат у терпил-клоун. На костях пиарится.

Гость||

На фото, скорее на Холмса похож после раскрытия очередного дела ...Сокровища Агры ..

Имя: Гость
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