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В стране и мире

В России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом

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В России за минувшие сутки зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новых инфицированных обнаружили в 83 регионах России. За сутки зафиксировали 143 летальных исхода, 4489 человек излечились.

За сутки с 13 на 14 июня в стране выявили 8835 новых инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что за день 119 скончались, 5409 человек полностью выздоровели.

Ранее в июне главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что многие жители страны неправильно понимают суть ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Он предупредил, что увеличение числа контактов между людьми после снятия ряда ограничительных мер может привести к новым случаям заражения, и напомнил, что требования по защите от инфекции не теряют актуальности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки с 13 на 14 июня в стране выявили 8835 новых инфицированных в 84 регионах. Сообщалось, что за день 119 скончались,
Темнота, вы просто не знаете о пензенском плане народосбережения!

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