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В стране и мире

Напавший на гаишников в Москве стрелок оказался братом полицейского

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Стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев оказался братом сотрудника МВД Ингушетии и сыном высокопоставленного офицера. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Baza.

Отец нападавшего, по информации издания, Азит Галаев — высокопоставленный офицер в отставке Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Ингушетии (ФСКН, с 2016 года преобразованная в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России), а один из трех братьев стрелка — сотрудник МВД Ингушетии. По данным информированного источника «Интерфакса», отец Галаева находится в отделе полиции — его вызвали на допрос.

Ранее сообщалось, что полицейских на Ленинском проспекте расстрелял 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Следствие намерено проверить его на причастность к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также мужчину проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

Прокурор Москвы Денис Попов поставил уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы, на особый контроль.

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Источник — lenta.ru
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