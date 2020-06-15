ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

15.06.2020 | 12:32

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. Об этом в понедельник, 15 июня, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.

У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах. В ЦОС не уточнили, сделал ли задержанный их сам или получил где-то. Также не уточняется, были ли у подростка сообщники.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки. В ближайшее время будет возбуждено еще одно: уже готовятся материалы о подготовке к массовому убийству.

10 июня сообщалось, что подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, имел психическое расстройство.