Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|13:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

Печать

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения. Об этом в понедельник, 15 июня, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.

У задержанного изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Кроме того, у подростка обнаружили записи с инструкциями по изготовлению бомб и организации массовых убийств в школах. В ЦОС не уточнили, сделал ли задержанный их сам или получил где-то. Также не уточняется, были ли у подростка сообщники.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки. В ближайшее время будет возбуждено еще одно: уже готовятся материалы о подготовке к массовому убийству.

10 июня сообщалось, что подросток, пойманный с бомбами, изготовленными для осуществления теракта в школе Красноярска, имел психическое расстройство.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда:
Порождение нынешнего общественно-политического строя.В СССР такого не было.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте