В России отменили банковский роуминг

14.06.2020 | 14:43

Банковский роуминг в России отменен с 14 июня. В силу вступил соответствующий закон, сообщает РИА Новости.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Теперь комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одного банка брать с граждан запрещено. Размер комиссии при переводе между счетами не может объясняться тем, что счета открыты в обособленных подразделениях кредитной организации.

В пояснительной записке к закону говорится, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка - это часть его единой структуры. Поэтому переводы денег между ними - это обычные внутренние переводы.

В марте сообщалось, что в связи с изменениями Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка. Комиссией будут облагаться только переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц.