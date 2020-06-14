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В стране и мире

В России отменили банковский роуминг

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Банковский роуминг в России отменен с 14 июня. В силу вступил соответствующий закон, сообщает РИА Новости.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Теперь комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одного банка брать с граждан запрещено. Размер комиссии при переводе между счетами не может объясняться тем, что счета открыты в обособленных подразделениях кредитной организации.

В пояснительной записке к закону говорится, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка - это часть его единой структуры. Поэтому переводы денег между ними - это обычные внутренние переводы.

В марте сообщалось, что в связи с изменениями Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка. Комиссией будут облагаться только переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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