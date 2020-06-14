В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

14.06.2020 | 14:37

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.

Уровень, на котором находится исследование этого процесса в России, он назвал очень низким. По словам ученого, вместе с коллегами они в настоящее время в тестовом режиме применяют свой метод в 12 московских клиниках.

Атауллаханов рассказал, что коагулограмма остается крайне архаичным способом оценить состояние свертывания крови, и все ее методы нечувствительны, когда речь идет о гиперкоагуляции, то есть кровь с большей вероятностью образует тромб.

При этом данные по всему миру свидетельствуют о забитости сосудов погибших тромбами. Предотвращение этого процесса позволило бы не попасть под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам ученого, когда дело доходит до такой стадии, погибают 10-15 процентов заболевших, а это очень большая цифра.

Ученый возмутился тем, что на данный момент Минздрав больше думает об обеспечении безопасности, но почти не уделяет внимания самому лечению. То есть в первую очередь заботятся о покупке защитных костюмов и масок, а способы борьбы с заболеванием отходят на второй план.

Ранее Росстат сообщил, что в России официально зарегистрировано 2712 смертей пациентов с COVID-19 за апрель, или 2,4 процента от общего числа подтвержденных случаев заболевания в тот месяц.