Раскрыты данные о смертности от коронавируса за апрель

14.06.2020 | 08:42

В России официально зарегистрировано 2712 смертей пациентов с COVID-19 за апрель, что составляет 2,4 процента от количества подтвержденных случаев заболевания в апреле. Такие данные раскрыл Росстат. В статистику включены случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но течение заболевания позволяет предположить, что смерть наступила из-за COVID-19.

Для 1660 умерших в апреле коронавирус стал основной причиной смерти, у 1270 - COVID-19 был идентифицирован в полном объеме, прижизненный и посмертный тест давали положительные результаты. У 390 умерших вирус не найден, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него.

Для еще 435 человек COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Для 617 человек коронавирусная инфекция не была основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений, говорится в отчете.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, смертность от COVID-19 в апреле составила 2,6 процента от общего числа выявленных заражений. Комментируя статистику Росстата она сообщила, что причину смерти более тысячи россиян, вероятно, необходимо уточнить.

Высокопоставленная чиновница также утверждает, что общая смертность в России за апрель снизилась в сравнении с 2019 годом: она на 2,9 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую методику подсчета смертей от коронавирусной инфекции, которая основана на принципах Всемирной организации здравоохранения. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.