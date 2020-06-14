Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 июн 2020|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Раскрыты данные о смертности от коронавируса за апрель

Печать

В России официально зарегистрировано 2712 смертей пациентов с COVID-19 за апрель, что составляет 2,4 процента от количества подтвержденных случаев заболевания в апреле. Такие данные раскрыл Росстат. В статистику включены случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но течение заболевания позволяет предположить, что смерть наступила из-за COVID-19.

Для 1660 умерших в апреле коронавирус стал основной причиной смерти, у 1270 - COVID-19 был идентифицирован в полном объеме, прижизненный и посмертный тест давали положительные результаты. У 390 умерших вирус не найден, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него.

Для еще 435 человек COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Для 617 человек коронавирусная инфекция не была основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений, говорится в отчете.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, смертность от COVID-19 в апреле составила 2,6 процента от общего числа выявленных заражений. Комментируя статистику Росстата она сообщила, что причину смерти более тысячи россиян, вероятно, необходимо уточнить.

Высокопоставленная чиновница также утверждает, что общая смертность в России за апрель снизилась в сравнении с 2019 годом: она на 2,9 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую методику подсчета смертей от коронавирусной инфекции, которая основана на принципах Всемирной организации здравоохранения. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Россия перешла на новую методику подсчета смертей
Круто.

Д-р Шаффхаузен||

На нуёрк три или четыре госпиталя, там бросают прямо на пол пациентов и в палатах стреляют из пистолетов, могут забыть про больного и он должен орать ссать в разные стороны барабанить по стенам чтобы получить таблетку. Да, еще ножом пыряют прямо в сердце. Так рассказывал доктор Мясников Владимиру Соловьеву. Именно по этому в Америке все дохнут и не лечатся.

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Так рассказывал доктор Мясников Владимиру Соловьеву.
Соловьева нужно слушать обязательно. Это тест для лохорецепторов. Тест такой, если слушаете его, и начинаете ему верить, то ваши лохорецепторы гипертрофированы, и их надо лечить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте