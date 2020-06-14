14.06.2020 | 14:30

Президент России Владимир Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам главы государства, выход сопровождается минимальными потерями. «Дай Бог, чтобы так и дальше было», - резюмировал он.

За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов, полностью выздоровели 5 409 человек. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 528 тысяч в 85 регионах.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев заявил, что коронавирус постоянно мутирует, и не исключено, что он перейдет в более агрессивные формы.