Бразилия вышла на второе место по числу жертв коронавируса

14.06.2020 | 14:40

Бразилия, обогнав Великобританию, вышла на второе место в мире по количеству смертей в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По последним данным, в латиноамериканской стране зафиксировано 828 810 случаев заражения коронавирусом и 41 828 смертельных исходов. За последние 24 часа количество больных выросло почти на 26 тысяч, 909 человек скончались в результате заражения вирусом.

Ранее Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны. По словам президента страны Жаира Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится государство.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона. По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус «очень активен» в этой области.