В российском городе после взрыва в хранилище газа ввели режим ЧС

13.06.2020 | 11:14

Режим чрезвычайной ситуации введен в Казани после взрыва сжиженного газа в хранилище. Об этом со ссылкой на МЧС России по Татарстану сообщает РИА Новости.

Он касается только «органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации».

Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В результате происшествия погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Как выяснили спасатели, возгорание газа произошло в результате взрыва в здании операторной. В результате происшествия оно обрушилось.