Сетевое издание|18+|Суббота|13 июн 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В Пекине начали вводить режим «военного времени»

Печать

Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». Вначале жесткие ограничения вводятся в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на местные СМИ.

Их жители не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Рынок закрыли в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося.

Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружили очаг распространения инфекции. Проверка началась после того, как впервые за два месяца в Пекине заболели несколько человек. Тестирование сотрудников рынка продолжается. Также работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории района.

Источником коронавируса нового типа считается город Ухань, а именно рынок, на котором продавались дикие животные. Первые случаи заболевания зарегистрированы в декабре 2019 года, хотя газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждает, что известно о необычном коронавирусе стало еще в ноябре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте