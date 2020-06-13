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В стране и мире

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

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Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, отказалась принимать извинения и деньги от актера. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Life Shot со ссылкой на адвоката.

По словам правозащитника, представители семьи погибшего намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. «Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал адвокат и добавил, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Кроме того, отмечается, что денежную компенсацию родные погибшего принимать от актера не будут.

Ранее Ефремов записал видеообращение к людям. Артист предложил семье Захарова свою помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Он сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

пусть сидит

Гость||

Ефремов - мужик , натворил - готов ответить. Примеров обратного поведения гораздо больше.

Гость||

Хорошая новость. Эта тварь больше ни кого не убьет!

Гость||

на его месте мог оказаться любой другой ПЬЯНЫЙ человек. Пьяный не соображает. Все герои по синей лавке. Не скрывается, не отказывается, ответит по закону.

Гость||

А что Ефремов не знал, что ни одна пьянка хорошим не заканчивается??? Аль его родители не рассказывали про это!!! Одни "звезды" минималку просят у президента,другие бухают и людей сшибают, ОНИ НА ЛУНЕ ЖИВУТ ЧТО ЛЬ И БОГАМИ СЮДА НА ЗЕМЛЮ ПРИЛЕТАЮТ???!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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