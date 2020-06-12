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В стране и мире

В России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек.

С 10 по 11 июня в стране выявили 8779 зараженных коронавирусом в 84 регионах. Зарегистрированы 174 летальных исход среди инфицированных, выздоровели 8367 человек.

Ранее главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико отметил, что в некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, в том числе и на SARS-CoV-2. По его словам, яркий солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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