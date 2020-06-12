В Роспотребнадзоре сочли бессмысленной дезинфекцию улиц из-за коронавируса

12.06.2020 | 11:20

Роспотребнадзор считает бессмысленной, а в некоторых случаях и вредной обработку улиц дезинфицирующими средствами в качестве профилактики от коронавируса. Об этом заявила замглавы службы Ирина Брагина, передает «Интерфакс».

По ее словам, на открытых пространствах рекомендуется обрабатывать в первую очередь контактные поверхности: скамейки, детские площадки. «Конечно, просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, и смысла в этом особого тоже нет», — добавила Брагина.

Она рассказала, что Роспотребнадзор рекомендовал проводить обработку в ночное время, когда минимальное присутствие людей. «И должны быть жители проинформированы, во сколько, когда будет проводиться такая обработка», — заключила Брагина.

В начале июня сообщалось, что российские ученые разработают новый способ очищения помещений от коронавируса при помощи долговечных и недорогих ультрафиолетовых светодиодов. Специалисты планируют получить светодиод с очень короткой длиной волны, поскольку только в таком случае он позволит эффективно очищать замкнутые пространства от инфекции.