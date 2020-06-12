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В стране и мире

В Роспотребнадзоре сочли бессмысленной дезинфекцию улиц из-за коронавируса

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Роспотребнадзор считает бессмысленной, а в некоторых случаях и вредной обработку улиц дезинфицирующими средствами в качестве профилактики от коронавируса. Об этом заявила замглавы службы Ирина Брагина, передает «Интерфакс».

По ее словам, на открытых пространствах рекомендуется обрабатывать в первую очередь контактные поверхности: скамейки, детские площадки. «Конечно, просто поливать тротуар — у нас таких рекомендаций нет, и смысла в этом особого тоже нет», — добавила Брагина.

Она рассказала, что Роспотребнадзор рекомендовал проводить обработку в ночное время, когда минимальное присутствие людей. «И должны быть жители проинформированы, во сколько, когда будет проводиться такая обработка», — заключила Брагина.

В начале июня сообщалось, что российские ученые разработают новый способ очищения помещений от коронавируса при помощи долговечных и недорогих ультрафиолетовых светодиодов. Специалисты планируют получить светодиод с очень короткой длиной волны, поскольку только в таком случае он позволит эффективно очищать замкнутые пространства от инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Думал опять польские груши давят.

Гость||

Ну заодно значит можно и не убирать.

Гость||

Нет ну норм так то... Денюжки отмыли))))

Гость||

Лучше бы подъезды дезинфицировали!

Имя: Гость
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